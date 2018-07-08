Врачи рассказали о вреде галстуков

В исследовании приняли участие 30 добровольцев.

Ношение галстука отрицательно влияет на кровоснабжение головного мозга, выяснили специалисты из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroradiology, передает РИА Новости.

Медики пришли к выводу, что галстук пережимает яремные вены и сонные артерии, что приводит к отрицательному цереброваскулярному воздействию на организм.

В исследовании приняли участие 30 добровольцев. Половину из них попросили надеть галстук и сделать в нем магнитно-резонансную томографию. Оставшиеся пациенты также прошли обследование, но без аксессуара.

Выяснилось, что в результате ношения галстука значительно снижается мозговое кровообращение.

Врачи также обратили внимание на то, что во многих компаниях и профессиях дресс-код включает галстук и рубашку с воротом. При этом никто из работодателей не задумывается о вреде этого "социально приемлемого удушения".

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