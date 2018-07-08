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На проспекте аль-Фараби в Алматы Lexus врезался в поливалку

По словам очевидцев, водитель даже не пытался притормозить.

Фото : Zakon.kz8 июля 2018, 07:18

В ночь на 8 июля в Алматы произошла авария с участием автомобиля Lexus и грузовика-поливалки, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель поливочного автомобиля, он двигался по проспекту аль-Фараби в западном направлении в крайнем левом ряду, медленно поливая цветы. Западнее поворота на Ремизовку он почувствовал мощный удар. Выйдя из машины, водитель увидел, что в поливалку на полном ходу врезался Lexus.

По словам очевидцев, сидевший за рулем Lexus мужчина даже не попытался притормозить. Он пострадал, его госпитализировали прибывшие на место медики.

Предположительно, водитель Lexus находился в состоянии алкогольного опьянения. Так это или нет, предстоит выяснить сотрудникам полиции.


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