Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 8 июля

В ряде областей ожидается сильная жара.

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в воскресенье, 8 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике сохраняются кратковременные дожди с грозами, возможен град, лишь на юге и юго-востоке погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей. На севере ночью и утром местами туман.

В Акмолинской области местами - гроза, днем возможен град, ночью местами – туман. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем пыльная буря, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской области местами - гроза, ветер 15-25 м/с, днем возможен град. В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами – туман. В Костанайской области утром и днем местами – гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Актюбинской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с. В Атырауской, Карагандинской областях ночью и утром местами – гроза.

Днем в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается очень сильная жара, в Алматинской, Атырауской, местами в Акмолинской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Мангыстауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +33, ясно

Погода в Астане: +30, преимущественно облачно

Полный прогноз погоды на 8 июля.

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