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Меркель нашла повод повысить расходы на оборону

По ее словам, проблемы, встающие перед альянсом, в последние годы резко изменились.

Фото : Axel Schmidt / Reuters8 июля 2018, 10:10

Конфликт на Украине и «аннексия» Крыма свидетельствуют о необходимости стран НАТО повысить расходы на оборону. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте.

По ее словам, проблемы, встающие перед альянсом, в последние годы резко изменились. Меркель считает, что после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе необходимо сосредоточиться на защите. Одной из мер канцлер считает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить финансирование стран НАТО на оборону. Американский лидер обратился с письмом к премьеру Испании Педро Санчесу и напомнил об обещаниях предыдущего испанского кабинета увеличить расходы на оборону. Трамп отправил письма аналогичного содержания ряду глав государств и правительств государств-союзников по НАТО.


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