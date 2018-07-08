Шестилетний мальчик выпал из окна в Экибастузе
Сейчас ребенок в реанимации.
Фото : из открытых источников8 июля 2018, 11:04
Ребенок упал со второго этажа в Экибастузе. Сейчас 6-летний мальчик находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ребенок в крайне тяжелом состоянии, он выпал из окна второго этажа. В реанимации второй день», - рассказала заместитель главного врача городской больницы Светлана Подзорова.
Напомним, это не первый случай выпадения детей из окна с начала лета в Экибастузе. Врачи и спасатели просят жителей города устанавливать на окна специальные блокираторы - они не дают открыть окно полностью. По этому поводу в детских садах Экибастуза даже проходили собрания, на которых рассказывали о мерах безопасности в многоэтажных домах.
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