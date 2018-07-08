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Жительница Кыргызстана родила на борту самолета

У женщины родился мальчик.

Фото : kabar.kg8 июля 2018, 12:31

Кыргызстанка родила мальчика на борту самолета, передает kabar.kg со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Манас».

7 июля самолет авиакомпании «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Ош – Екатеринбург. После взлета у одной пассажирки начались схватки и отошли воды. Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе. Роды прошли успешно.

Как отмечается, экипаж самолета решил вернуться в Ош, в аэропорту «Ош» роженицу и младенца встретила скорая помощь, которая отвезла их в родильный дом.


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