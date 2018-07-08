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Санжар Мадиев своим танцем парализовал движение на одной из столичных дорог

В сетях распространилось видео, в котором очевидцы сняли, что на улице Астаны танцует регулировщик.

Фото : Скриншот с видео8 июля 2018, 12:33

В ДВД города Астаны прокомментировали видео с участием танцующего регулировщика на одной из дорог Астаны, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Пресс-служба ДВД города Астаны прокомментировала данное видео и сообщила, что запечатлён момент съемок фильма.

В роли регулировщика оказался известный актер Санжар Мадиев.

"По заказу Министерства культуры и спорта РК эпизод съёмочного процесса короткометражного фильма для участия в кинофестивале "Positive" Айдына Сахаманова. В роли полицейского – актёр Санжар Мадиев. Эпизод снимался на парковке, не мешая движению транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД.


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