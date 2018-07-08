Казахстанец победил на открытом чемпионате Израиля по легкой атлетике

Открытый чемпионат Израиля по легкой атлетике стал для казахстанского высотника Романа Лошкарева первым зарубежным стартом в нынешнем летнем сезоне, пишет Sports.kz.

Местом проведения 82-го счету чемпионата Израиля по легкой атлетике был 4 и 5 июля второй по величине город страны Тель-Авив. Открытый статус этих соревнований привлек внимание представителей многих стран — Кипра, Германии, США, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Литвы, Кении, Эфиопии, Мозамбика и Польши.

Но в прыжках в высоту казахстанец Роман Лошкарев оказался единственным зарубежным участником. Высотникам выпало выступать 5 июля, в заключительный день чемпионата. Спор за медали вели шесть спортсменов. Сильнейшим среди них оказался именно Лошкарев, преодолевший высоту в 2.17 метра. Двух ближайших конкурентов он опередил на 5 сантиметров.

2.17 — это лучший результат Романа, показанный за рубежом. В августе прошлого года в квалификации Всемирной Универсиады он прыгнул на 2.15. Причем выступление в Тель-Авиве стало для Лошкарева вторым стартом в течение одной недели.

Отметим, что 4 июля, в первый день открытого чемпионата Израиля бронзовую медаль завоевала другая представительница Казахстана Мария Овчинникова. Она заняла третье место в тройном прыжке.