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В Таджикистане пенсионерка пожертвовала хаджем ради строительства моста

Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.

Фото : pixabay8 июля 2018, 13:09

На севере Таджикистана пожилая женщина потратила все деньги, собранные ею для совершения обряда хадж, на строительство автомобильного моста, сообщает Sputnik.

Пенсионерка не один год копила деньги, чтобы отправиться в хадж в этом году, но в последний момент решила отдать всю сумму на возведение моста.

Мост ввели в эксплуатацию 5 июля в кишлаке Метки сельского джамоата Вахдат района Деваштич Согдийской области, при этом он был полностью построен за счет средств 78-летней женщины Махтобы Фозиловой.

Мост значительно упростил жизнь сельчан, бывшим до этого практически отрезанным от соседних кишлаков.

На церемонии открытия чиновники из местной администрации выразили благодарность своей инициативной односельчанке.

Стоимость поездки в хадж в текущем году для жителей Таджикистана составляет 33 тысячи 410 сомони (около 4 тысяч долларов долларов).

В эту сумму входят билеты на самолет в оба конца, проживание и питание в Мекке, Медине, долине Мино, Аарафате и Муздалифе, услуга опытных проводников.


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