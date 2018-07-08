Мэр Генуи предложил взыскать с Великобритании 247-летний «долг»

Марко Буччи отметил, что это самый простой способ пополнить городской бюджет.

Мэр Генуи Марко Буччи предложил обратиться к королеве Великобритании Елизавете II и взыскать «долг» за то, что флаг с красным крестом на белом фоне (идентичный флагу Англии) реет над Генуей вот уже 247 лет, сообщает REGNUM со ссылкой на La Stampa.

Журналисты отмечают, что предложение мэра было ироническим — он хотел тем самым отметить, что городские власти ограничены в новых источниках поступлений в бюджет.

«Нужно написать королеве такое письмо: Ваше Величество, мы тут заглянули в книги и увидели, что вы уже 247 лет нам ничего не платите. Думаю, это лучшая маркетинговая стратегия для Генуи в настоящее время», — сказал Буччи.

Флаг с крестом святого Георгия использовался Генуэзской республикой для защиты от морских нападений. Предполагалось, что потенциальные противники, завидев флаг и поняв, что находятся в окрестностях Генуи, будут уклоняться от столкновений.

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