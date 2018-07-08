Восьмилетний ребёнок предложил 20 идей для Астаны

Проведен конкурс среди жителей столицы «20 граней Астаны».

Восьмилетний ребёнок дал 20 новых идей для столицы. Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев, передает Zakon.kz.

«Провели конкурс среди жителей столицы «20 граней Астаны» . Более 3000 участников. Сегодня в амфитеатре будет награждение победителей», - написал аким Астаны на своей странице в Facebook.

Торжественная церемония награждения по следующим номинациям: «Больше, чем спорт!», «Лучшее селфи столицы», «Астанаға арнау», «Краски Астаны», «Лучшее streetstyle фото в модном образе у узнаваемых объектов столицы», «Лучший подарок столице», «Welcome to Astana», «Astana Public Art», «Образы столицы», «Сладкая Астана», «Сделай Астану лучше!».

После церемонии награждения всех гостей ждёт праздничный концерт звезд эстрады.

По результатам конкурса городской «банк идей» пополнился идеями и предложениями, внесёнными участниками конкурса, - «Сделай Астану лучше» и «Astana Public art». Сразу 20 идей к юбилею столицы предложил 8-летний участник конкурса!

Кроме того, из всех фотографий, участвовавших в конкурсе, создана ломостена, которой смогут любоваться жители города, а также фотокнига новых пейзажей Астаны, как специальный подарок столице от фотографов города.

Творческое состязание стало самым массовым и масштабным за всю историю столицы, на призыв поздравить Астану откликнулись не только горожане, столицу поздравляли из других регионов страны и даже из других стран мира. На суд экспертной комиссии было представлено более 3 000 заявок. По некоторым номинациям, по многочисленным просьбам участников, срок приёма работ продлён до 31 июля.

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