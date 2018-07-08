Около 2000 бегунов приняли участие в первом ночном марафоне в Атырау

Общая дистанция ночного марафона составила 5 км.

Забег был проведен в рамках празднования 20-летия столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Общая дистанция ночного марафона составила 5 км.

Участники, стартовав от Ледового дворца, через Центральный мост, достигли финиша у здания областного акимата.

- В Атырау общегородской марафон проводится один раз в год. Ночной же марафон был организован с целью мотивировать жителей и гостей города к занятию бегом. Мы надеемся, что данное спортивное мероприятие повысит у молодежи интерес к занятию спортом. В планах у нас организовать марафон среди детей, также мы хотим провести осенний марафон, - рассказал вице-президент оргкомитета «Atyrau Marathone 2018» Юрий Пономарев.

Победителем ночного забега стал постоянный участник марафона - Базарбай Дауталиев.

Всем участникам на старте были выданы неоновые браслеты, на финише они получили памятные медали.

Также марафонцы украсили свои спортивные костюмы светящимися элементами - гирляндами, фонарями и неоном, чем создали общую атмосферу праздника.

Первым десятерым бегунам, пришедшим к финишу, были презентованы специальные подарки от организаторов.

Теперь жители Атырау будут готовиться к осеннему марафону.

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