Автомобиль Opel заехал на новый мост в Астане

Водитель извинился перед жителями.

Водитель автомобиля марки "Opel Vectra" заехал на новый пешеходный мост "Атырау көпірі". Инцидент произошел 7 июля, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях было опубликовано видео, где водитель машины ездит по пешеходному новому мосту.

"Полицейскими МПС ДВД Астаны водитель автомашины марки "Opel Vectra", который проехал по пешеходному мосту, задержан и привлечен к административной ответственности по статье 596 КР КоАП", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Астаны.

Он извинился перед жителями и гостями Астаны, что создал такие неудобства.

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