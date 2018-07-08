Автомобиль Opel заехал на новый мост в Астане
Водитель извинился перед жителями.
Фото : instagram.com/vastane.kz8 июля 2018, 15:52
Водитель автомобиля марки "Opel Vectra" заехал на новый пешеходный мост "Атырау көпірі". Инцидент произошел 7 июля, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях было опубликовано видео, где водитель машины ездит по пешеходному новому мосту.
"Полицейскими МПС ДВД Астаны водитель автомашины марки "Opel Vectra", который проехал по пешеходному мосту, задержан и привлечен к административной ответственности по статье 596 КР КоАП", - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Астаны.
Он извинился перед жителями и гостями Астаны, что создал такие неудобства.
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