Леди Спарта раскрыла причины первого поражения
8 июля 2018, 15:55
Сатыбалдинова проиграла важный бой.
Сегодня утром по времени Астаны в Корпус-Кристи, штат Техас, казахстанка Аиды Сатыбалдинова (3-1-1), прозванная за океаном «GGG среди женщин», уступила нокаутом в четвертом раунде американке Селене Барриос (4-0, 2 КО), чемпионке Мира по версии NABF.
«Леди Спарта», как еще называют Аиду Сатыбалдинову, поделилась со Sports.kz своим мнением о причинах этого поражения.
— Конечно, расстроена. И, наверное, все правы, что очень часто провожу бои, и нужно давать организму время восстанавливаться иногда, а не тренироваться семь дней в неделю.
Со здоровьем все хорошо. Это просто моя невнимательность. Сама виновата, — рассказала спортсменка.
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