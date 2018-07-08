Леди Спарта раскрыла причины первого поражения

Сегодня утром по времени Астаны в Корпус-Кристи, штат Техас, казахстанка Аиды Сатыбалдинова (3-1-1), прозванная за океаном «GGG среди женщин», уступила нокаутом в четвертом раунде американке Селене Барриос (4-0, 2 КО), чемпионке Мира по версии NABF.

«Леди Спарта», как еще называют Аиду Сатыбалдинову, поделилась со Sports.kz своим мнением о причинах этого поражения.

— Конечно, расстроена. И, наверное, все правы, что очень часто провожу бои, и нужно давать организму время восстанавливаться иногда, а не тренироваться семь дней в неделю.

Со здоровьем все хорошо. Это просто моя невнимательность. Сама виновата, — рассказала спортсменка.