В Таиланде начали перекрывать водостоки в районе эвакуации детей

Эвакуация детей может растянуться до вечера, а при ливнях - задержаться на два-три дня.

Сотни военнослужащих, гражданских спасателей и добровольцев в районе пещеры Тхам Луанг, в которой идет операция по выводу на поверхность заблокированных в ней наводнением 12 детей и их футбольного тренера, задействованы в воскресенье в массированной акции по перекрытию всех естественных водостоков, по которым дождевая вода, стекающая с гор, может попасть в пещеру, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Бригады по 10-15 человек работают в горах, затыкая все возможные водостоки мешками с песком и почвой и устанавливая трубы для отвода стекающей воды в окрестные водоемы, не связанные туннелями с пещерой, и на фермерские поля в долину, расположенную ниже пещеры, говорится в сообщении.

Утром в район спасательной операции прибыла колонна грузовиков с пластиковыми трубами длиной 100 метров и диаметром 4 дюйма (10,16 см), которые на месте проведения операции используются для отвода и откачивания воды в течение последних двух недель. Грузовики прибыли из провинции Накхон Ратчасима, расположенной в 600 километрах южнее места проведения спасательной операции, так как за две недели в откачивании воды был использован весь запас таких труб в провинции Чианграй, в которой находится пещера, и в двух соседних провинциях, сообщает телеканал. Все эти трубы в воскресенье будут вручную установлены на горе над пещерой для отвода дождевой воды.

Телеканал сообщает со слов руководителя операции по отводу воды, что на брифинге перед началом эвакуации детей из пещеры задача по перекрытию водостоков была поставлена, как важнейшая задача дня для спасателей, работающих на поверхности.

"Один из тринадцати иностранных специалистов по пещерному дайвингу, которым предстоит выводить детей из пещеры в легководолазном снаряжении, сказал нам перед уходом в пещеру: сегодня жизни детей и наши жизни целиком зависят от вас", — рассказал руководитель работ по перекрытию водостоков, слова которого приводит телеканал.

По прогнозам синоптиков, позже в воскресенье может начаться очередной затяжной ливень, в результате чего уровень воды в пещере может повыситься до опасного, несмотря на то, что из пещеры по-прежнему продолжают откачивать по 50 000 кубометров воды в час. По заявлениям руководства спасательной операции, эвакуация может продлиться до 21.00 (20.00 аст) или более позднего времени, а при возникновении неблагоприятных условий на маршруте движения может затянуться на два-три дня.

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