Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области
Ожидается местами гроза.
Фото : из открытых источников8 июля 2018, 16:44
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
8-9 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, северо-западный ветер при грозе 15-20 м/с.
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