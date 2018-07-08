Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

Ожидается местами гроза.

Фото : из открытых источников

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

8-9 июля в Костанайской области ожидается местами гроза, северо-западный ветер при грозе 15-20 м/с.

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