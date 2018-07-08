В одном из ресторанов Кувейта отравились 287 человек
Массовое отравление произошло из-за фалафеля.
Фото : © YASSER AL-ZAYYAT / AFP8 июля 2018, 17:29
Более 250 человек в столице Кувейта попали в больницы после отравления в одном из ресторанов, где подавали арабское блюдо фалафель, сообщил представитель министерства здравоохранения эмирата Мустафа Рида кувейтской электронной газете "Аль-Ватан". Об этом пишет РИА Новости.
"Число поступивших в больницы в результате отравления плохо приготовленным фалафелем в одном из ресторанов в районе Хола с субботы до настоящего момента составило 287 человек. 80% из них после лечения покинули больницы, там остаются 53 получивших отравление", — отметил представитель минздрава.
Генеральное управление по контролю за заведениями общественного питания начало расследование причин произошедшего. Ресторан, где произошли отравления, был закрыт, генеральная прокуратура Кувейта завела дело на его владельцев.
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