В Актау перевернулся автомобиль
Пострадавший находится в реанимации.
Фото : lada.kz8 июля 2018, 18:10
Авария произошла в ночь с 7 на 8 июля в Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
Мужчина получил травму позвоночника. Об этом сообщили в приемном покое Мангистауской областной больницы.
ДТП произошло на перекрестке между микрорайонами Шыгыс-2, Шыгыс-3, 31А и 31Б примерно в 2 часа ночи. Столкнулись два автомобиля.
- Мужчину доставили в приемный покой с закрытым переломом позвоночника в двух местах. Пациента сразу прооперировали. Сейчас он находится в отделении общей реанимации. Без сознания, – рассказали в приемном покое областной больницы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927103-b6e5e34c227f7d5f86d658c50d842afb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...