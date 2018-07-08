В Актау перевернулся автомобиль

Пострадавший находится в реанимации.

Авария произошла в ночь с 7 на 8 июля в Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Мужчина получил травму позвоночника. Об этом сообщили в приемном покое Мангистауской областной больницы.

ДТП произошло на перекрестке между микрорайонами Шыгыс-2, Шыгыс-3, 31А и 31Б примерно в 2 часа ночи. Столкнулись два автомобиля.

- Мужчину доставили в приемный покой с закрытым переломом позвоночника в двух местах. Пациента сразу прооперировали. Сейчас он находится в отделении общей реанимации. Без сознания, – рассказали в приемном покое областной больницы.

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