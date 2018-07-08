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Туристка попала под камнепад на Шымбулаке

В результате выяснилось, что она сломала ногу.

Фото : из открытых источников8 июля 2018, 18:27

Туристка при восхождении на пик Физультурник на горнолыжной базе «Шымбулак» пострадала от камнепада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В предгорьях Алматы 8 июля в 5 утра с горнолыжной базы «Шымбулак» стартовала альпиниада, посвящённая 20-летию Астаны.

Со слов одного из участников стало известно, что при восхождении на пик Физкультурник начался камнепад. Во время камнепада пострадала девушка. В результате выяснилось, что она сломала ногу.

По данным официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, девушку эвакуировали спасатели, прибывшие на вертолёте. Он отметил, что в эвакуации были заняты сотрудники спасательного отряда акимата Алматы.


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