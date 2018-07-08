Тренер Шуменова сделал сенсационное заявление о следующем сопернике

Тренер боксера Бейбута Шуменова Владимир Ткаченко в интервью корреспонденту Sports.kz прокомментировал победу казахстанца над турком Хизни Алтункая в главном поединке вечера бокса в Астане.

— Бейбут с задачей справился замечательно. В первом раунде он пробил ему по печени, судья отсчитал нокдаун. И после этого он практически весь бой прессинговал, не давал турку действовать. Шуменов был очень хорошо готов, поэтому у этого парня на данный момент шансов не было. И вы сами видели, судья остановил боя.

— В ранних раундах Шуменов сумел неплохо потрясти соперника, но показалось странным, что он не стал добить турецкого боксера.

— Вы знаете, это бокс и Бейбут все сделал правильно. Потому что можно пропустить. Бейбут провел хорошую работу, постоянно атаковал в корпус, после чего турок просто остановился.

— Перед боем, — какие были ожидания? В каком раунде ждали нокаута?

— Думал, что Бейбут выиграет где-то во второй половине боя. Потому что турок — хороший парень.

— Бой дал понимание, что Бейбут Шуменов готов вернуться на тот уровень, когда сможет биться в больших боях?

— Да, думаю, в следующих боях соперники будут серьезней. Я не исключаю, что в ближайшее время мы можем встретиться с победителем поединка Усик — Гассиев. Мы будем к этому готовы, будем идти вперед.