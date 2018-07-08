Алматинка заявила в полицию на эксгибициониста

По ее словам, извращенец подошел возле реки Есентай, а затем ушел купаться.

Алматинка Гуля Жакупова обратилась с заявлением в полицию, передает Zakon.kz со ссылкой на страницу женщины в соцсетях.

«Я сделала все от меня зависящее: обратилась в полицию и написала заявление. Не знаю, поймают ли этого мужчину, но я твердо уверена, что хочу жить в безопасном районе. Полиция приехала домой и тоже хихикала, сказав: «Девушка у нас тут убийства, трупы». Да я все понимаю. Но тогда куда обращаться? Потом я объяснила, что если не среагировать, мужчина будет продолжать это делать и пугать женщин и девочек, проходящих мимо. Полиция согласилась. Сказали даже, что верно поступила. Будут реагировать. Классно», - написала ГЖакупова.

По ее рассказам, инцидент произошел, когда она шла вдоль реки Есентай. После происшествия женщина сразу пыталась вызвать полицию, но по номеру «102» не смогла дозвониться. Мужчина, продемонстрировавший свои гениталии, после произошедшего ушел купаться в реке, что, кстати, также незаконно.

Если полиция сможет задержать эксгибициониста, то он будет наказан по статье 434 Административного кодекса РК «Мелкое хулиганство», которая предусматривает штраф в размере 10 МРП - это более 24 тысяч тенге, либо административный арест на 10 суток. За повторное нарушение статьи в течение года сразу дают до 15 суток административного ареста, но если арест к данному лицу не применяется, назначают штраф в 20 МРП.

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