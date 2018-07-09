В Бразилии передумали освобождать экс-президента

Ранее судья Рожерио Фаврето предписал немедленно выпустить Лулу на свободу.

Федеральный судья Бразилии Жоан Педру Жебран Нету отменил в воскресенье решение своего коллеги, судьи из города Порту-Алегри об освобождении из тюрьмы экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Ранее судья Рожерио Фаврето предписал немедленно выпустить Лулу на свободу.

"Принимаю определение, что тюремные власти и федеральная полиция штата Парана должны воздержаться от принятия каких-либо действий, изменяющих судебное решение (о заключении под стражу Лулы)", — говорится в тексте, подписанном Жебраном.

В апреле Лула был доставлен в город Куритиба, где начал отбывать тюремное заключение по приговору за дело о коррупции. В январе он был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.

По закону, заключенный не может быть кандидатом. Однако сам экс-президент еще в мае подтвердил, что по-прежнему намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих в октябре выборах главы государства, несмотря на свое тюремное заключение. Ранее Партия трудящихся также сообщала, что Лула остается ее кандидатом на выборах.

В начале июня губернатор штата Пиауи Веллингтон Диас подтвердил, что Лула да Силва намерен зарегистрировать свою кандидатуру на пост главы государства на предстоящих осенью выборах 15 августа.

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