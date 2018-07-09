Пугачева напугала своим видом

Певицу назвали "роскошной мумией".

Помолодевшие и довольные Басков и Пугачева удивили поклонников совместным фото. Артисты решил вместе посмотреть матч России и Хорватии, приехав в Сочи. Селфи помимо восторженных отзывов вызвало и удивление. Некоторые отметили, что примадонна повернула время вспять в погоне за молодостью, пишет Дни.ру.

"Не живые глаза у Аллы", – отметил один из подписчиков. "Блинннн остановитесь. Вы себя в зеркале видели оба??? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред) Сами на себя не похожи", – добавил другой спикер. "Роскошная мумия", – написал еще один пользователь Сети.

Часть поклонников заподозрили пару в романтических отношениях. "Новый любовник у нее что ли?", – спросила подписчица. С ней согласилась другая подписчица, назвав Баскова конкурентом Галкина. Однако нашлись и те, кто остался доволен внешним видом певицы. "Алка по другому не скажешь реально вернула время вспять. Просто чудо. Я в в восхищение", – написал спикер.

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