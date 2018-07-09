Казахстанец стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу
9 июля 2018, 00:51
Айдар Махметов теперь чемпион по версии АСВ в Москве.
Казахстанский спортсмен Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Чемпион мира 2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве!!! Наконец-то я выиграл это долгожданное золото!» - сообщил Махметов.
Спортсмен выступал в дивизионе мастеров (36-40 лет) среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг.
«Три схватки - три победы: россиянин, армянин и иранец в финале. Бронзовым призёром стал также мой товарищ Мурат Бермухамбетов, который шёл из другой сетки. Я доволен. Слава Всевышнему!» - написал А.Махметов.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript