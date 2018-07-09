Казахстанец стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу

Айдар Махметов теперь чемпион по версии АСВ в Москве.

Казахстанский спортсмен Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чемпион мира 2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве!!! Наконец-то я выиграл это долгожданное золото!» - сообщил Махметов.

Спортсмен выступал в дивизионе мастеров (36-40 лет) среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг.

«Три схватки - три победы: россиянин, армянин и иранец в финале. Бронзовым призёром стал также мой товарищ Мурат Бермухамбетов, который шёл из другой сетки. Я доволен. Слава Всевышнему!» - написал А.Махметов.