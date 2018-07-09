В Мексике в результате нападений на бары убиты не менее 15 человек

Все нападения были совершены почти одновременно.

Не менее 15 человек были убиты в ночь на воскресенье в результате волны нападений на бары мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон, передает РИА Новости.

Как сообщает местная прокуратура, всего были зафиксированы шесть атак на разные питейные заведения. Больше всего – девять человек – погибли в результате расстрела посетителей в баре Rancho Viejo. В остальных местах были убиты по одному-два посетителя, многие ранены.

Все нападения были совершены почти одновременно. Портал Cronica отмечает, что все бары контролировались представителями так называемого картеля "Северо-восток", а напали на них члены противоборствующего картеля "Залив". Банды оспаривают контроль над территорией для переброски наркотиков в США.

Между тем, в штате Тамаулипас был застрелен директор местной тюрьмы. Умберто Вега возглавлял центр исполнения наказаний в Нуэво-Ларедо, в его машину стреляли на улицах этого города, сообщает прокуратура штата.

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