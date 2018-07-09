Гонщик насмерть сбил балерину Мариинского театра

Заслуженная артистка России, старейший педагог культурного учреждения Ольга Искандерова стала жертвой ДТП на Невском проспекте.

Трагическая новость пришла из Санкт-Петербурга. В середине июня, 18 числа, в Северной столице случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла педагог Мариинского театра, 74-летняя Ольга Искандерова. Как сообщают местные СМИ, около часа ночи балерина переходила дорогу по пешеходному переходу недалеко от своего дома на Невском проспекте, когда ее сбил автомобиль марки «Тойота Супра», машина двигалась со скоростью более 100 километров в час.

Ольга Дмитриевна давно жила одна, в самом центре города, на улице Марата. Поэтому только сейчас стало известно о трагедии. На сайте Мариинского театра до сих пор нет официальной информации, однако в социальных сетях ее ученики скорбят и выражают соболезнованиям всем, кто ее знал.

Искандерова родилась в Ленинграде в блокаду, в 1943 году. Поступила на службу в Ленинградский театра оперы и балета им. Кирова сразу после окончания Вагановского училища. Позже вернулась в альма-матер, где начала свою педагогическую деятельность. Последние 20 лет Ольга Дмитриевна помогала познавать балетное искусство молодым танцовщицам в Мариинском театре. В августе этого года Ольге Искандеровой исполнилось бы 75 лет.

Как установили камеры видеонаблюдения, Ольга Дмитриевна переходила дорогу на зеленый свет, но когда дошла до середины, загорелся красный. Однако это не снимает ответственности водителя за случившееся. Личность, совершившего наезд, установлена, сейчас 28-летний уроженец Владивостока Иван Ярочкин находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса страны «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О молодом человеке известно немного. Он несколько лет живет в Петербурге и очень часто нарушает правила ДТП – у Ярочкина множество штрафов за превышение скорости.

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