Баян Алагузова: Моя неправота меня порадовала

На этот раз он извинилась перед работниками судебной системы.

Фото : соцсети

Продюсер Баян Алагузова вновь сделала заявление, сообщает Zakon.kz. На этот раз он извинилась перед работниками судебной системы. Об этом она написала в своем Instagram. "Ругать судебную систему нашей страны стало обыденным явлением. Не так давно и я сама стала участником этого "явления". Однако, всем людям свойственно ошибаться. И я не исключение. Скажу по секрету, моя неправота меня порадовала. Ведь торжество справедливости - самая лучшая награда. (...) Благодарю руководство страны за планомерные движения... Все мы должны стремиться к верховенству закона, к честности и справедливости, как к окружающим, так и к самим себе! Хочется принести извинения за высказанные мною ранее нелестные слова в адрес судебной системы и выразить надежду, что и впредь ни один казахстанец не разочаруется в служителях Фемиды", - отметила продюсер.

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