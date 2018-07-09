Отравившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла

Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс из Даррингтона, которая скончалась в воскресенье, 8 июля.

Жительница Великобритании, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась в больнице. Полиция Лондона возбудила уголовное дело об убийстве, передает РИА Новости со ссылкой на Скотланд-Ярд.

Как уточнили в полиции, речь идет о 44-летней Дон Стерджесс из Даррингтона, которая скончалась в воскресенье, 8 июля. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

«Я потрясена и шокирована смертью Дон Стерджесс, мои мысли и соболезнования направлены ее семье и близким», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй телеканалу Sky News.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что сотрудник полиции из Эймсбери, госпитализированный с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, жив.

30 июня Чарли Роули и Дон Стерджесс отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» в соседнем с Солсбери городе Эймсбери. Они находятся в той же больнице, где проходили лечение бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщало следствие, «Новичок» был нанесен на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери и в итоге оказался в окрестностях. Нервно-паралитическое вещество не распадается в естественной среде и может сохранять опасность продолжительное время. По сведениям источников британских СМИ, Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен «Новичок», или шприц с остатками вещества.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. По данным Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!