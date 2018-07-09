Головкин разоблачил команду «Канело»

По итогам второго боя Головкин получит 45% от общего дохода.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал переговоры с командой Сауля Альвареса, которые в итоге успешно завершились, сообщает Sports.kz.

— Я вообще не думал обо всём этом, потому что мы и так пошли на большие уступки. Они знали, какова наша позиция. Они играют в покер с людьми и журналистами. Я даже не думал, случится этот бой или нет. Если бы они не приняли бой, это была бы плохая реклама для них. Но лично я об этом действительно не думал. Это то, что говорит их сторона. Они играют в собственный покер. Они пытаются разыгрывать карты, которые не всегда правдивы. Поверьте, эта сделка выгодна не только для нас, но и для них. Любая сделка, которую они подписывают, хороша для них, — приводит слова Головкина Boxingscene.com.

По итогам второго боя Головкин получит 45% от общего дохода, «Канело» — 55%. Изначально команда мексиканца настаивала на 65/35 в свою пользу.





