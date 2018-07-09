Головкин рассказал об увлечении сына

Головкин вместе с Санчесом и промоутером Томом Леффлером посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 226 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) дал интервью американским журналистам, сообщает FightSpace World.

Накануне Головкин вместе с Санчесом и промоутером Томом Леффлером посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 226 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, в главном бою которого американец Даниэль Кормье нокаутировал соотечественника Стипе Миочича и отобрал у него титул чемпиона в тяжелом весе.

- Каково это - присутствовать боксеру здесь, на UFC?

- Я профессиональный спортсмен, и для меня это очень интересно, потому что я чувствую эту энергетику. Энергетику чемпионов, я не мог пропустить эти бои, - сказал Головкин.

- Ты раньше присутствовал на турнирах UFC?

- Да, пару раз. Больше по телевизору смотрю, потому что у меня не так много времени.

- Встречался ли ты с какими-то бойцами UFC сегодня?

- Нет.

- Кто твой любимый боец UFC?

- Это хороший вопрос, я знаю многих чемпионов, и пару дамочек, я не могу назвать кого-то одного, потому что они все разные.

- Ты сейчас приятно проводишь время в Вегасе. Недавно ты был на Кубке Стэнли, потом отправился на чемпионат мира по футболу в Россию, а теперь ты здесь - как ты проводишь время?

- Сейчас у меня есть время, я наслаждаюсь своей жизнью. Почему бы и нет? Мне нравится спорт. Мне нравится хоккей, потому что сын играет в хоккей. Мне нравится футбол, и мои друзья приехали на чемпионат мира. UFC - это настоящий спорт, ну и конечно же - бокс.

- Что ты думаешь о Коноре МакГрегоре? Тебе он нравится?

- Он всем нравится.

- Думаешь, он хороший боец?

- Конечно, он очень хороший спортсмен, профессионал своего дела, очень хороший боец. Я помню его последний бой, когда он дрался с Флойдом, в боксе для него было сложно, но он выглядел хорошо. Если бы Мейвезер дрался в UFC, то была бы совсем другая история.

- Как ты думаешь, чего ты добился, если бы занимался ММА, а не боксом?

- Не знаю, хороший вопрос. Против кого? Возможно, почему бы и нет.

- Что ты думаешь о Хабибе Нурмагомедове - чемпионе легкого веса?

- Он очень хорош, Конор, Хабиб и еще пару парней с этого веса. Они немного на другом уровне, в отличие от всех.

Напомним, следующий бой Головкин проведет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а его соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО). Год назад в их первой встрече на этой же площадке была зафиксирована ничья.