В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы
Ей было 116 лет и 37 дней.
Фото : © Depositphotos / ftelkov9 июля 2018, 07:26
Самая пожилая женщина Европы скончалась в Италии на 117-м году жизни, сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство, Джузеппина Проетто-Фрау скончалась 6 июля в коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция. Ей было 116 лет и 37 дней.
Отмечается, что она была не только верифицированной итальянской долгожительницей, но и второй самой пожилой женщиной на планете после 117-летней жительницы Японии Тиё Мияко.
В мае в возрасте 113 лет скончалась самая старая жительница Британии Бесси Камм. Камм родилась в 1904 году, за годы ее жизни на троне сменились пять британских монархов.
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