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В 7 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия

Ожидается накопление загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы.

Фото : inform.kz9 июля 2018, 07:48

Неблагоприятные метеорологические условия в понедельник, 9 июля, ожидаются в семи городах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Атырау, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте. Кроме того, ожидается накопление загрязняющих веществ в атмосфере города Алматы.

В остальных городах сохранятся благоприятные метеоусловия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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