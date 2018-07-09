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В центре Бишкека произошла массовая драка

Очевидец утверждает, что участники драки применили шокеры.

Фото : Факти - ICTV9 июля 2018, 08:16

В центре Бишкека произошла массовая драка, сообщил очевидец Sputnik Кыргызстан.

По его словам, конфликт случился 8 июля примерно в 2.00 на пересечении улицы Турусбекова и проспекта Чуй. Повздорили клиенты бара "Метропаб".

"Примерно 10-15 человек вышли из бара и начали выяснять отношения. Завязалась драка, парни использовали шокеры, в разные стороны летели пивные бутылки. Минут через десять их загнала внутрь охрана заведения. Милиция на место не приезжала, "скорую" тоже не вызывали", — рассказал очевидец.

В ГУВД Бишкека сообщили, что ночью вызова по данному адресу не поступало.

Администрация бара подтвердила агентству Sputnik Кыргызстан информацию о драке, отметив, что никто из клиентов сильно не пострадал, но от дальнейших комментариев отказалась.


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