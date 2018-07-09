Лукашенко появился с красивой девушкой

Красивые молодые девушки постоянно появляются в компании Лукашенко на мероприятиях неформального или полуофициального толка.

Александр Лукашенко не изменяет себе и продолжает появляться на публике с красивыми девушками, пишет Naviny.by.

Не стал исключением и визит официального белорусского лидера на праздник Купалья «Александрия собирает друзей», который традиционно проходит на его малой родине.

Как видно на фото, опубликованном пресс-службой президента, на концерте рядом с Лукашенко сидели его младший сын Николай и очаровательная брюнетка.

Красивые молодые девушки постоянно появляются в компании Лукашенко на мероприятиях неформального или полуофициального толка, где жесткий и властный политик может позволить себе быть просто влиятельным мужчиной, не обделенным харизмой и свойственной возрасту привлекательностью.

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