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Слепаков объяснился за насмешки над сборной России

11 июня Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров.

Фото : соцсети9 июля 2018, 08:37

Российский комик Семен Слепаков извинился перед сборной России по футболу после ее достижений на чемпионате мира, пишет Zakon.kz.

Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами.», — написал Слепаков в воскресенье, 8 июля.

11 июня Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров.


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