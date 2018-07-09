Слепаков объяснился за насмешки над сборной России

11 июня Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров.

Российский комик Семен Слепаков извинился перед сборной России по футболу после ее достижений на чемпионате мира, пишет Zakon.kz.

Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это. Было мощно и феерично. Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами.», — написал Слепаков в воскресенье, 8 июля.

11 июня Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров.

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