Жительница Балхаша оставила полуторагодовалого сына одного в квартире

Мать объяснила, что должна была уйти по своим делам и надеялась, что малыш будет спать долго.

Сотрудникам полиции пришлось взломать дверь квартиры, чтобы спасти рыдающего полуторагодовалого ребенка в Балхаше, оставленного матерью, передает @novosti_kz_24.

В полицию позвонили жители пятиэтажного дома Балхаша и сообщили, что в квартире по соседству сильно плачет и кричит ребенок. Люди стучали в дверь в надежде, что в квартире есть кто-то взрослый, и он откроет дверь и объяснит причину детских рыданий. Однако на стуки никто не ответил.

«Мы поняли, что в квартире никого нет, ребенок был совсем один и рыдал очень долго», — говорит жительница дома Наталья Ткаченко.

По вызову жителей прибыли полицейские. Им пришлось взломать дверь, чтобы спасти ребенка, которому могла угрожать опасность. Его доставили в центр временной реабилитации несовершеннолетних.

Вскоре объявилась мать ребенка и тут же поехала в полицию. Она объяснила, что должна была уйти по своим делам и надеялась, что малыш будет спать долго.

В настоящий момент решается, будет ли семья поставлена на учет в органах опеки и попечительства. Ребенка матери отдали, но перед этим провели с ней профилактическую беседу.

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