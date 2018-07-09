Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

Также прогнозируется ветреная погода в ряде регионов.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град, лишь на западе, юге и юго-западе погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей. На севере ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, днем местами пыльная буря, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами - туман. В Кызылординской области утром и днем местами ожидается гроза, шквал, ветер 15-20 м/с. В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, в Костанайской области возможен град. В Восточно-Казахстанской, Акмолинской, днем в Карагандинской областях местами – гроза, в Акмолинской области днем местами возможен град.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях на большей части, в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается сильная жара.

В Атырауской, Мангыстауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 34°, ясно.

Погода в Астане днем 29°, ясно.

Прогноз погоды на 9 июля.

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