Выбран лучший роман за 50 лет
Роман Майкла Ондатже "Английский пациент" стал обладателем "Золотой Букеровской премии".
Роман "Английский пациент" канадского писателя Майкла Ондатже удостоился специальной литературной премии "Золотой Букер", сообщает РИА Новости.
Роман, повествующий о Второй мировой войне, стал лауреатом Букеровской премии в 1992 году и лег в основу знаменитого фильма 1996 года с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях, удостоившегося девяти премий "Оскар".
Вручение "Золотого Букера" приурочено к 50-летию Букеровской премии. В отличии от "Букера", "Золотой Букер" присуждается не по решению жюри, а по итогам голосования читателей. "Английский пациент" по итогам голосования опередил четыре других романа, став, по мнению читателей, лучшим романом из "букеровского" списка за 50 лет. Каждое из вошедших в шорт-лист произведений представляет одно из десятилетий существования Букеровской премии.
В 2008 году аналогичной награды удостоился роман индо-пакистанского писателя сэра Салмана Рушди "Дети полуночи".
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