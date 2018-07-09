В Алматы расследуют факт распространения ложных сведений о менингите

С начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 63 подтвержденных случая менингококковой инфекции.

Ведется досудебное расследование по факту распространения ложных сообщений о менингите в Алматы, передает корреспондент «Казинформ».

«Досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации о вспышке заболевания менингококковой инфекцией проводится ДВД Алматы по ст.274 ч.2 п.3 УК (распространение заведомо ложной информации с использованием информационно-коммуникационных сетей)», - говорится в официальном ответе МВД РК на запрос агентства.

Подробности расследования в полиции не раскрывают, ссылаясь на ст. 201 УПК, согласно которой данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

С конца мая была зафиксирована вспышка менингита в ряде южных регионов страны. По данным минздрава, с начала 2018 года в Казахстане зарегистрировано 63 подтвержденных случая менингококковой инфекции, с летальным исходом - 13 случаев. Они произошли в Алматы (6 случаев), ЮКО (3), Алматинской (3) и Кызылординской (1) области.

В разгар событий по мессенджеру WhatsApp распространялась аудиорассылка, где неизвестный женский голос, не представляясь, призывает проводить бесконтрольную антибиотикотерапию для детей дошкольных и закрытых учреждений.

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