В Алматинской области пропал 13-летний подросток
Он пропал 29 июня.
Фото : www.inform.kz9 июля 2018, 09:59
13-летний подросток без вести пропал в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию о пропаже Исы Бекбаева разместили в Интернете пользователи социальных сетей. Отмечается, что подросток 2004 года рождения пропал 29 июня текущего года в Уштобе.
«Предположительно утонул в Каратал, район водокачки. Вещи нашли на берегу. Приметы: глаза темные, волосы черные, уши оттопыренные. Среднего телосложения. Может быть дезориентирован», - говорится в сообщении.
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