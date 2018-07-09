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В Алматинской области пропал 13-летний подросток

Он пропал 29 июня.

Фото : www.inform.kz9 июля 2018, 09:59

13-летний подросток без вести пропал в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о пропаже Исы Бекбаева разместили в Интернете пользователи социальных сетей. Отмечается, что подросток 2004 года рождения пропал 29 июня текущего года в Уштобе.

«Предположительно утонул в Каратал, район водокачки. Вещи нашли на берегу. Приметы: глаза темные, волосы черные, уши оттопыренные. Среднего телосложения. Может быть дезориентирован», - говорится в сообщении.


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