Сократить представителей госорганов в общественных советах предлагает министерство

В частности, предлагается сократить участие госорганов в общественных советах до 10 процентов.

В рамках совершенствования деятельности Общественных советов предлагается сократить участие госорганов в общественных советах до 10 процентов. Об этом сообщил вице-министр общественного развития РК Абзал Нукенов на пленарном заседании Антикоррупционной сети ОЭСР по заслушиванию промежуточного отчета Казахстана, прошедшего в Париже, передает Zakon.kz.

«В своем выступлении вице-министр Абзал Нукенов рассказал о предпринимаемых мерах по совершенствованию деятельности Общественных советов. Он отметил, что подготовлен и внесен в Министерство юстиции РК проект концепции законопроекта по Общественным советам. Изменения коснутся вопросов формирования, ротации, механизма прекращения полномочий членов общественных советов и вопросов финансового и материально-технического обеспечения деятельности советов», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, предлагается сократить участие госорганов в общественных советах до 10 процентов. Согласно действующему законодательству представленность госорганов в общественныx советаx должна быть не более 1/3 от общего числа его членов.

В свою очередь эксперты ОЭСР положительно оценили меры Казахстана по совершенствованию деятельности Общественных советов, отметив важность их законодательного закрепления.

По словам экспертов, данное положение, положительно сказывается на восприятии обществом целей и задач общественных советов, что способно усилить общественное доверие к деятельности института, как к ключевой диалоговой площадке между государственными органами и населением.

Основная цель заседания ОЭСР - обсуждение и утверждение в рамках 4-го раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией мониторинговые отчеты по Армении, Кыргызстану и Украине, а также промежуточные отчеты по Азербайджану, Казахстану, Грузии, Монголии, Таджикистану, Украине и Узбекистану.

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