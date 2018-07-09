Израильский истребитель подбили в Сирии

Также ПВО САР смогли сбить несколько ракет при атаке Израиля на Т-4

Израильский самолет был подбит сирийскими ПВО при атаке на авиабазу Тифор (Т-4), которая расположена в провинции Хомс, сообщает САНА.

Также ПВО САР смогли сбить несколько ракет при атаке Израиля на Т-4

Напомним, 9 апреля база Тифор уже подверглась атаке израильской авиации. В Минобороны РФ отметили, что истребители F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых удалось сбить. Тогда САНА сообщало, что несколько человек погибли и ранены.

В ответ на атаку на Т-4 в начале мая по позициям Израиля на Голанских высотах было выпущено несколько десятков ракет. 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана на Голанских высотах.

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