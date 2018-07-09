На восток: улица Жамбыла в Алматы стала односторонней

Дорожники нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.

В Алматы открыта первая из восьми новых односторонних улиц, передает kolesa.kz.

Как отмечается в сообщении, это отрезок улицы Жамбыла от Розыбакиева до Масанчи. На проезжей части уже нанесена соответствующая разметка. Стоят новые знаки. Некоторые из них распаковали ещё во второй половине дня в воскресенье.

Напомним,в Алматы в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова

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