На восток: улица Жамбыла в Алматы стала односторонней
Дорожники нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.
Фото : Виктор Сухоруков9 июля 2018, 10:21
В Алматы открыта первая из восьми новых односторонних улиц, передает kolesa.kz.
Как отмечается в сообщении, это отрезок улицы Жамбыла от Розыбакиева до Масанчи. На проезжей части уже нанесена соответствующая разметка. Стоят новые знаки. Некоторые из них распаковали ещё во второй половине дня в воскресенье.
Напомним,в Алматы в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927164-e9e816970bbdf7e2e04a4ea26ca68ea2
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...