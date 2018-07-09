Кубок Стэнли наполнили чёрной икрой

9 июля 2018, 10:28

7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву.

Кубок Стэнли привез в Москву нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

На вечеринке в одном из клубов в Москве по случаю завоевания Кубка Стэнли его наполнили чёрной икрой.


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