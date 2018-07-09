Кубок Стэнли наполнили чёрной икрой

Кубок Стэнли привез в Москву нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

На вечеринке в одном из клубов в Москве по случаю завоевания Кубка Стэнли его наполнили чёрной икрой.

That’s Dmitry Orlov, his wife, Varvara, and Evgeny Kuznetsov posing with Cup, which is filled with black caviar. pic.twitter.com/ync96xeGLj — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 8 июля 2018 г.

The Stanley Cup is really Russian now. There’s a bunch of caviar in it at Ovechkin’s private party. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 8 июля 2018 г.

7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.