Кубок Стэнли наполнили чёрной икрой
9 июля 2018, 10:28
7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву.
Кубок Стэнли привез в Москву нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.
На вечеринке в одном из клубов в Москве по случаю завоевания Кубка Стэнли его наполнили чёрной икрой.
That’s Dmitry Orlov, his wife, Varvara, and Evgeny Kuznetsov posing with Cup, which is filled with black caviar. pic.twitter.com/ync96xeGLj— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 8 июля 2018 г.
The Stanley Cup is really Russian now. There’s a bunch of caviar in it at Ovechkin’s private party.— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 8 июля 2018 г.
7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах.
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