Военно-патриотический сбор "Айбын" объединит молодежь Казахстана

Особенность сбора – участие воспитанников военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях учреждениях Вооруженных Сил, а также Пограничной службы КНБ РК.

В учебном центре "Спасск" Карагандинской области в период с 16 по 21 июля планируется проведение ежегодного республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", передает пресс-служба министерства обороны РК.

В военно-патриотическом сборе примут участие свыше шестисот воспитанников военно-патриотических клубов, победителей областных (городских) военно-патриотических сборов со всех регионов страны, военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил, республиканских школ "Жас Ұлан" и областных военных школ-интернатов.

Особенность нынешнего сбора – участие воспитанников военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях учреждениях Вооруженных Сил, а также Пограничной службы КНБ РК.

В ходе проведения слета молодежи планируется проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки, мега арт-фестиваля "Голосящий Айбын", предусмотрена встреча с победителями проекта "100 новых лиц Казахстана". Также участников ждет увлекательный вечер у костра "Айбын жалыны", интерактивная встреча с представителями видов Вооруженных Сил "Ұлы дала әскері – "Мәңгілік ел" тірегі!" и участие в открытии аллеи "Айбын – достық мекені".

Кроме того, будет проведен конкурс "Мой робот" и интеллектуальная игра "Айбын дарыны".

Торжественное открытие мероприятия состоится 17 июля.

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