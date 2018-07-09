Актюбинские болельщики взяли пример с японцев

Японские болельщики собрали мусор с трибун после матча со сборной Колумбии.

В Актобе футбольные фанаты взяли пример с японских болельщиков и убрали после себя мусор, передает Zakon.kz.

Фотография была опубликована в Instagram.

"Многие болельщики поддержали акцию "Наш дом Кобыланды" и убирали мусор после матча за собой и за другими болельщиками", - говорится в подписи к фоторафии.

"Больше спасибо японски фанатам. Если бы не они, наши бы не сделали этого. Надо японцев попросить, что бы показали, как они не харкают, не грубят друг другу и многое другое", - заметил один из комментаторов. Другой же напомнил, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Ранее в сети появились фотографии чистой раздевалки сборной Японии после поражения от бельгийцев. Футболисты оставили записку, поблагодарив организаторов ЧМ. А после матча со сборной Колумбии японские болельщики собрали мусор с трибун.