Актюбинские болельщики взяли пример с японцев
9 июля 2018, 10:58
Японские болельщики собрали мусор с трибун после матча со сборной Колумбии.
В Актобе футбольные фанаты взяли пример с японских болельщиков и убрали после себя мусор, передает Zakon.kz.
Фотография была опубликована в Instagram.
"Многие болельщики поддержали акцию "Наш дом Кобыланды" и убирали мусор после матча за собой и за другими болельщиками", - говорится в подписи к фоторафии.
"Больше спасибо японски фанатам. Если бы не они, наши бы не сделали этого. Надо японцев попросить, что бы показали, как они не харкают, не грубят друг другу и многое другое", - заметил один из комментаторов. Другой же напомнил, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Ранее в сети появились фотографии чистой раздевалки сборной Японии после поражения от бельгийцев. Футболисты оставили записку, поблагодарив организаторов ЧМ. А после матча со сборной Колумбии японские болельщики собрали мусор с трибун.
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