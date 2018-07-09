Треть жителей Алматы и Астаны не планируют отдыхать эти летом - исследование

Они собираются решить бытовых проблем.

Треть жителей городов Алматы и Астаны не планируют отдыхать эти летом. Об этом говорится в исследовании страховой компании "Kompetenz", передает Zakon.kz.

Исследование проводилось методом глубинного интервью, в нем приняли участие около 1500 жителей Алматы и Астаны в возрасте от 21 до 63 лет. Участникам опроса предлагалось ответить на вопросы: Планируете ли вы отдыхать этим летом? Где вы и члены вашей семьи планируют отдыхать этим летом?



Согласно результатам, 38% взрослого населения южной и северной столиц не планируют брать отпуск этим летом, собираясь работать. 41% будут отдыхать (причем половина из них планирует отпуск протяженность не менее двух недель), 11% респондентов пока не приняла решения по данному вопросу и затруднились ответить.



38% из тех жителей города Алматы и Астаны, кто будет оформлять отпуск, останутся дома, и посвятят свободное время решению бытовых проблем. Многие рассказали, что намерены заняться генеральной уборкой, ремонтом квартиры или авто. 17% планируют провести время за городом, совершить поездку в горы или на дачу. 9% будут отдыхать на местных курортах – озере Алаколь и Боровое. 8% участников опроса планируют поездки в страны СНГ, в том числе в Россию, Кыргызстан, Грузию, Беларусь. 4% собираются или уже посетили Чемпионат мира по футболу.



11% отправятся отдыхать в страны дальнего зарубежья. Традиционно любимыми местами отдыха казахстанцев за границей являются Турция, Тайланд, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Испания, Китай. Большинство из тех, кто собирается в путешествие летом 2018 предпочитают проводить отпуск с семьей, чаще этот вариант выбирают женщины и люди среднего возраста, и только 10% отдыхают в одиночестве, в основном это люди старшего возраста. Молодые люди предпочитают ездить в отпуск с друзьями или с любимым человеком.



Средняя сумма планируемых расходов из расчета на одного члена семьи для тех, кто намерен отправится отдыхать за пределы страны, составляет 415 000 тенге, что на 33% больше, чем было в 2017.



Причем на вопрос о том, что является лучшим отдыхом в летний период, 54% жителей Астаны и Алматы ответили, что лучший отдых - на пляже у воды.



Что касается несовершеннолетних, то 28% опрошенных сообщили, что их дети и внуки никуда не поедут на летний период и каникулы проведут дома. Каждый четвертый (25%) планирует отправить свое потомство отдыхать на дачу или к родственникам за город, а 15% - в летний лагерь.

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