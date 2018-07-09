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Туристку, рассказавшую о сексуальных домогательствах в Египте, посадили в тюрьму 

Суд признал ее виновной в преднамеренном распространении ложных слухов, которые могут нанести вред обществу, привести к нападкам на религию, а также в непристойном поведении на публике.

Фото : Mir24.tv9 июля 2018, 11:19

Туристку из Ливана, рассказавшую в Facebook о сексуальных домогательствах в Египте, приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает Lenta.ru.

По информации Fox News, каирский суд признал ее виновной в преднамеренном распространении ложных слухов, которые могут нанести вред обществу, привести к нападкам на религию, а также в непристойном поведении на публике.

Сообщается, что женщина была задержана под конец своего пребывания в Египте после того, как она выложила 10-минутное видео, в котором назвала Египет «сукиным сыном» (son of a bitch country). В нем туристка также пожаловалась на сексуальное преследование, плохое обслуживание в ресторане и на кражу денег во время предыдущего пребывания в стране.

Апелляционный суд состоится 29 июля, утверждает адвокат Эмад Камал (Emad Kamal).


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