Тенге практически остался на прежней позиции после выходных
Средневзвешенный курс доллара США составил 343,23 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 343,23 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов – 25 950 тыс. долларов (-76 950 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4600 тенге за рубль (+0,0300 тенге), объеме торгов 3млн рублей (-7 млн рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,7775 тенге за юань (+0,1525 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (+250 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 343,3-344,1 тенге, евро - 404,3-405,8 тенге, рос.рубля - 4,45-5,5 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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