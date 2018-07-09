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Тенге практически остался на прежней позиции после выходных

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,23 тенге за доллар.

Фото : prodengi.kz9 июля 2018, 11:37

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,23 тенге за доллар (-0,15 тенге), объем торгов – 25 950 тыс. долларов (-76 950 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4600 тенге за рубль (+0,0300 тенге), объеме торгов 3млн рублей (-7 млн рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,7775 тенге за юань (+0,1525 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (+250 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 343,3-344,1 тенге, евро - 404,3-405,8 тенге, рос.рубля - 4,45-5,5 тенге.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.


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