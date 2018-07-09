Решение о продлении санкций против России опубликовано в официальном журнале ЕС

Решение будет действовать до 31 января 2019 года.

Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении экономических санкций в отношении России, сообщает RT.

Как отмечается, оно вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть 10 июля.

Решение будет действовать до 31 января 2019 года, говорится в публикации.

5 июля Совет ЕС продлил санкции против отдельных секторов российской экономики.

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