Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Решение о продлении санкций против России опубликовано в официальном журнале ЕС

Решение будет действовать до 31 января 2019 года.

Фото : Gagauz News9 июля 2018, 11:52

Официальный журнал Евросоюза опубликовал решение о продлении экономических санкций в отношении России, сообщает RT.

Как отмечается, оно вступает в силу на следующий день после опубликования, то есть 10 июля.

Решение будет действовать до 31 января 2019 года, говорится в публикации.

5 июля Совет ЕС продлил санкции против отдельных секторов российской экономики.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты